AK Parti tarafından hazırlanan düzenleme ile 51 ile daha büyükşehir statüsü verilmesi planlanıyor. 2024'te yapılacak olan yerel seçimler öncesi dikkat çeken kulis bilgisine göre AK Parti, büyükşehir belediyesi olmayan 51 ilin statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor. Yaşadıkları illerin büyükşehir belediyesi unvanı verilip verilmeyeceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarına yönelerek, Hangi iller büyükşehir olacak? Yeni büyükşehir olacak illerin listesi belli mi? sorularına yanıt arıyor.

Türkiye, 2023'te yapılacak olan genel seçimlere şimdiden odaklanmışken, bir yıl sonra gerçekleşecek olan yerel seçimlerle ilgili de çalışmalar başladı. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yerel yönetimler düzenlemesinde, 81 ilin tamamının "büyükşehir belediyesi" statüsüne çekilmesi planlanıyor. Kurgulanacak yeni sistemde, Türkiye'de yalnızca "il belediyesi"ne sahip olan 51 şehirde artık merkez ilçe için seçilen belediye başkanı, il belediyesini değil yalnızca merkez ilçeyi yönetecek. Merkez ilçeler de dahil olmak üzere tüm illerde üst bir yapı olarak büyükşehir belediyeleri kurulacak. Büyükşehir belediyesi aracılığıyla kentin bütün olarak planlanması sağlanacak. Peki, Hangi iller büyükşehir olacak? Yeni büyükşehir olacak iller belli mi, yeni büyükşehirler ne zaman yürürlüğe girecek?

YENİ BÜYÜKŞEHİR OLACAK İLLER BELLİ Mİ?

Türkiye'de, mevcut kanunlara göre 30 büyükşehir bulunurken, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyle bu sayı değişecek. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre üzerinde çalışılan yerel yönetimler düzenlemesiyle büyükşehir olmayan 51 il de bu statüye çekilecek ve 81 şehrin tamamı "büyükşehir belediyesi" olacak. Ancak yeni büyükşehir olacak iller belli değil.

Mevcut Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre; belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10 bin metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebiliyor.

MEVCUT BÜYÜKŞEHİRLER LİSTESİ 2021

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

Mevcut_Büyükşehirler_listesi_2021

Büyükşehir olmayan iller listesi

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu Burdur Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat.