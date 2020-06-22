Hangi ilde maske takmak zorunlu? Maske zorunluluğu olan 51 il ve maske takmamanın cezası!

Corona virüsü salgını kapsamında, Mart ayından beri alınan önlemlere bazı illerde maskesiz dışarı çıkma yasağı da eklendi. İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda ise, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren ceza kesilecek. Peki, hangi illerde maske zorunluluğu var? Maske takmama cezası ne kadar 2020?

Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Maskesi gezmenin cezası kaç TL? soruları normalleşme adımlarının atılmasıyla başlayan maskesiz dışarı çıkma yasağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor Corona virüsü salgınıyla mücadele sosyal mesafe ve maske kullanımı olunca, İçişleri Bakanlığı tarafından 51 ilde maskesiz dışarı çıkma yasağı ilan etti.

MASKESİZ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.