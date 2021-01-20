Hangi emekli aylıklarına zam yapılmadı? En düşük emekli aylığı ne kadar?

2021 asgari ücretin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam da gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca emekli maaşlarına ne kadar zam oranı yansıdığını merak ederken bazı emekliler de maaşlarına zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. En düşük maaşı 1.500 liraya çıkarılan emekliler ise zam dışında. Çünkü, bu emekliler Hazine yardımından yararlandığı için uzun bir süre zamlardan yararlanamayacak. Peki, Hangi emekli aylıklarına zam yapılmadı? İşte detaylar...

Koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerindeki etkilerin azaltılması amacıyla devreye alınan ekonomik pakette, en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarılmıştı. Bu değişiklikle örneğin maaşı 850 lira olan bir emekliye 650 lira Hazine desteği sağlanarak maaşı 1.500 liraya tamamlanıyor. Öte yandan, 6 ayda bir yapılan emekli maaşlarındaki artışlar, Hazine yardımından düşüleceği için bu ve benzeri emekliler normal emeklilere sağlanan zamlardan yararlanamayacak. Yaklaşık 100 bin emekliyi ilgilendiren bu durum çoğu zaman sosyal güvenlik uzmanlarına sorulan sorularda da karşımıza çıkıyor.

HANGİ EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM YAPILMADI?

Posta Gazetesi'nde çalışma hayatı, emeklilik ve çalışan hakları konusunda yazılar kaleme alan Ekrem Sarısu da bir okuyucusundan konu ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Soru: Eşim Bağkur ’dan 1.000 TL engelli maaşı alıyordu. Pandemi dolayısıyla 2020 yılı Mart, Nisan ayı gibi bir zamanda 500 TL maaşına zam yapıldı. Temmuz ayında zam yapılmadı. Şimdi 2021 yılı Ocak ayında zam yapıldı mı, yapıldı ise ne kadar? l Said GÜDER

Cevap: Eşinizin muhtemelen gerçek aylığı 1.000 liranın altındaydı. Hükümet önce 1.000 liranın altında olan emekli aylıklarına ilişkin ödemelerin (ek ödeme dahil), Ocak 2019’dan itibaren 1.000 liradan az olamayacağı, sonrada Mart 2020’den itibaren de 1.500 liranın altındaki emekli aylıklarına ilişkin ödemelerin (ek ödeme dahil) 1.500 liradan az olamayacağı, hesaplanan aylıkları bu tutardan düşük olanlara 1.500 TL ödeneceği, aradaki farkın Hazine'den karşılanması yönünde karar aldı.

Bu düzenlemeye göre; emekli aylığına ilişkin ödemeler (ek ödeme dahil) 1.500 liraya ulaşana kadar, emekli aylıklarına zam yapılmayacak. Çünkü bu artış bir emekli aylığı artışı olmayıp, emekli aylığı ile 1.500 lira arasındaki farkın Hazine'den ödenmesine ilişkin sosyal yardım mahiyetinde bir ödemedir.

Eşinizin gerçek aylığı 1.500 liraya ulaşana kadar, aylığına zam yapılmayacağından, 2021 için de zam yapılmamıştır. Gerçek aylık tutarına bağlı olarak muhtemelen önümüzdeki bir kaç yılda zam yapılmayabilir."

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1500 LİRAYA ÇIKARAN KARAR!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geçen yıl yayımladığı bir genelge ile en düşük emekli aylığının nasıl uygulanacağına açıklık getirmişti.

En son 2018’in sonlarında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.000 liraya çıkartılmış ve 2019 başından itibaren de düşük emekli maaşı alanların maaşları bin liraya tamamlanmıştı. Yeni düzenlemeden de 200 bine yakın emekli yararlanmıştı. Şimdi de koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.500 lira çıkartıldı.

Bu karara göre, örneğin aylığı 750 lira olan emeklilere 750 lira da Hazine’den destek sağlanarak ele geçen gelir bin 500 liraya yükseltildi. Buna göre, Her 6 ayda bir verilen maaş zammı bin 500 liraya değil, emekli aylığı olan 750 liraya yapılıyor.

Çünkü kanun gereği aylıklar, 1.500 liradan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil ediliyor. Bu da şu anlama geliyor; maaşı 1.500 liradan düşük olanlar, bundan sonraki yasal artışlarla maaşı 1.500 liraya ulaşana kadar, zamlardan yararlanamayacak.