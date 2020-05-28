Hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? Cuma namazı nerede kılınacak? İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler…

Corona virüsü tedbirleri kapsamında kısıtlanan cuma namazları, 29 Mayıs Cuma günü başlayacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Özlem ve hasret bitiyor" diyerek, İstanbul’da hangi camilerde Cuma namazı kılınacağını belirtti.

İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler merak ediliyor, vatandaşlar hangi camilerde Cuma namazı kılınacak, diye soruyor. İstanbul’da cuma namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde cuma namazı kılınabilecek. Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağı İstanbul Valiliğinin sitesinden açıklandı. Cuma namazı kılınacak camiler…

HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?

ADALAR, ARNAVUTKÖY, ATAS¸EHI·R, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, BAYRAMPAŞA, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYLİKDÜZÜ, BEYOĞLU, BÜYÜKÇEKMECE, ÇATALCA, ÇEKMEKÖY, ESENLER, ESENYURT, EYÜPSULTAN, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, GÜNGÖREN, KADIKÖY, KAGˆITHANE, KARTAL, KÜÇÜKÇEKMECE, MALTEPE, PENDİK, SANCAKTEPE, SARIYER, ŞİLE, SİLİVRİ, ŞİŞLİ, SULTANBEYLİ, SULTANGAZİ, TUZLA, ÜMRANİYE, U¨SKU¨DAR, ZEYTİNBURNU.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER İÇİN TIKLAYIN