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Hangi borçlar yapılandırılıyor? Borç yapılandırmasından kimler yararlanacak?
Milyonlarca kişi bekliyordu. Hangi borçlar yapılandırılacak? Kimler borç yapılandırmasından yararlanacak? Borç yapılandırması ile ilgili detaylar belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeniden yapılandırma düzenlemesi toplumun geniş bir kesimini yakından ilgilendiriyor. Toplam 500 milyar liralık bir büyüklüğü kapsayacak yapılandırma ile ilgili merak edilen soruların yanıtı haberimizde...
Borçu olan herkes yakından takip ediyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Şimdi borç yapılandırmasının detayları merak ediliyor. Borç yapılandırmasının detayları...