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Hangi borçlar yapılandırılacak? Borç yapılandırma kanununun kapsamı ve ödeme detayları...

12 Kasım 2020 Perşembe - 17:29 | Son Güncelleme : 12 11 2020 - 17:29

TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı vergi yapılandırması hakkında açıklamalarda bulundu. "Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti var. Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek" ifadelerini kullandı. Peki, Hangi borçlar yapılandırılacak?


Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi  Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin  başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu belirterek, "Borç ödemeleri, en  fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit  tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek." ifadelerini kullandı. Borç yapılandırma kanunu hakkında merak edilenler…

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

TÜSİAV'dan yapılan açıklamaya göre, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi  (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara  yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para  cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı C.  Serkan Kumdakcı, kamuoyu tarafından merakla beklenen, kesinleşmiş kamu  borçlarının yeniden yapılandırılması ve varlık barışına ilişkin kanun teklifinin  Meclis'te kabul edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

 "Metnin yasalaşması ve yürürlüğe girmesi Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi  Gazete'de yayımlanmasına müteakip gerçekleşecek. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki  görüşmelerin yapıldığı dönemden itibaren tüm kesimler tarafından ilgi ile  beklenen matrah artırımı, kasa ve stok affı gibi düzenlemeler teklife eklenmedi.  Daha önceki yasal düzenlemeler ile 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi  öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi.  Verilen önergeyle, Cumhurbaşkanı'na verilmesi öngörülen, kurumlar vergisi oranını  5 puana kadar indirebilmesine ve tekrar kanuni seviyesine getirebilmesine ilişkin  yetki maddesi de metninden çıkarıldı. Bu açıdan bakıldığında sadece bir borç  yapılandırması ve varlık barışı olarak yasalaşan metin, pandemi döneminde yaşanan  olumsuzlukların mükellefler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi ne derece  azaltacak, bunu zaman içerisinde gözlemleyeceğiz."

İLK TAKSİT OCAK 2021'DE

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar  vakti olduğunu bildiren Kumdakcı, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside  bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin  ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. Faiz yerine

Yİ-ÜFE'ye  göre hesaplanan tutardan da yüzde 90 indirim yapılacak. İlk taksit ödemesi Ocak  2021'de. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları  da yapılandırılabilecek. Ayrıca, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık  su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum  alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek." ifadelerini kullandı.

Kumdakcı, TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı  birliklerinin aidat ödemelerinin de yapılandırmaya dahil olacağını kaydetti.

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