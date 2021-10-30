Hangi besinler eklem kireçlenmesi riskini azaltır?

Eklem kireçlenmesi tıp dilindeki adıyla osteoartrit halk arasında en sık görülen eklem hastalığıdır. Osteoartrit , kemik uçlarını çevreleyen kıkırdak dokunun zamanla aşınması ve yıpranması sonucu ortaya çıkar. Diyetisyen Hülya Çağatay, eklem kireçlenmesi hakkında bilgi verdi.

Eklem kireçlenmesi, eklemlerde hafif bir rahatsızlık hissi ile başlayıp ciddi sakatlıklara neden olabilecek kadar ilerleyen bir durumdur.

Genellikle 40’lı yaşlardan sonra görüldüğü söylenebilir. Bu hastalık üzerinde etkili olarak; yaş, cinsiyet, obezite, genetik faktörler ve mesleki zorlanmalar gibi birçok risk faktörü bulunuyor. Yaşa bağlı olarak görülme sıklığı arttığı ve kadınlarda erkeklere göre daha fazla karşımıza çıktığı araştırmalarla birlikte desteklenmiştir.

Obezite eklem kireçlenmesini nasıl etkiliyor?

Yüksek vücut kütle indeksi eklem kireçlenmesi açısından önemli bir risk faktörüdür. Obezite, eklemlerde fazla yüke neden olur. Eklemlerde yükü artırmasının dışında postürü ve yürüyüşü de değiştirerek eklem biyomekaniğini bozmaktadır. Bu nedenle obez hastalar için kontrollü beslenme ve düzenli egzersiz ile kilo verme çok önemlidir.

Eklem kireçlenmesinde dikkat edebileceğimiz 4 temel beslenme önerisi

1. Bol su tüketmek

Vücudumuz için oldukça önem taşıyan suyun bir önemli özelliği de eklemlere destek sağlamasıdır. Su harici tükettiğimiz süt, ayran ve kefir de yüksek kalsiyum içerikleriyle kemik sağlığına oldukça katkı sağlıyor.

2. Bol sebze ve meyve tüketmek

Kemik sağlığı için gerekli vitamin ve minerallerin de dengeli bir şekilde alınması oldukça önemlidir. Bu vitamin ve mineraller için de sebze ve meyvelerin tüketimi büyük önem taşır.

3. Yağlı kırmızı et tüketimini azaltmak

Kırmızı et tüketimi, hayvansal proteinlerin fazla alımı sonucunda vücutta idrar ile birlikte kalsiyum atımını arttırır. Kemik sağlığı korunması için kırmızı et tüketimini azaltarak mercimek, fasulye, bezelye gibi proteinden zengin bakliyatların tüketilmesi daha yararlı olacaktır.

4. Yağlı balık tüketimini artırmak

Balık tüketimi de omega-3 yağ asitleri kaynaklı olmaları sebebi ile eklem hastalıklarına karşı oldukça etkilidirler. Hamsi, orkinos, somon gibi balık türlerinin tüketimi kemik sağlığına oldukça katkıda bulunacaktır.

Eklem kireçlenmesi önlemede yeşil çay

Yeşil çayın pek çok hastalığa karşı koruma kabiliyeti olduğu gibi eklem kireçlenmesinde de olumlu etkileri karşımıza çıkıyor. Yeşil çay antioksidan ve anti-iltihap özellikleriyle kemik sağlığımıza birçok katkıda bulunur. Vücuttan kireç atımı için oldukça tercih edilen yeşil çay kireçlenme kaynaklı eklem ağrılarına ve şişkinliğe iyi gelir. Aynı zamanda araştırmalar sonucu yeşil çay ekstresinin ağrının azaltılması için uygulanan ilaçların etkinliğini artırdığı görülmüştür.

Kalça kireçlenmesi riskini azaltan meyve sebzeler

Yapılan araştırmalar sonucunda meyve ve sebze bakımından zengin beslenmenin kalça kireçlenmesi riskini azalttığı görülmüştür. Bu sebzelerin etkili bileşeni olan diallil disülfitin kireçlenme üzerinde etkili olduğu araştırmalarla birlikte doğrulanmıştır.

Peki, bu sebze ve meyveler nelerdir?

Bu besinlere elma, muz, şeftali, armut, kavun, üzüm ve kuru meyveleri örnek verilebilir. Sebzelere bakıldığında ise soğan, sarımsak ve pırasa kireçlenme riskini azaltan besinlerdendir.