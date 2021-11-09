Emekliye promosyon müjdesi! 2 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor! Bankalar peş peşe açıkladı! Başvuran alıyor! Emekliye büyük avantaj sağlayan emekli maaşı taşıma paketlerinde güncel rakamlar belli oldu. Bankalar kampanyalara başladı. Emekli maaşını taşıyana ve yakınını getirenlere ödemeler yapılıyor. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların yeni emekli promosyon miktarları!

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerini ilgilendiriyor. Başvurana 2 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Bankalar maaşını taşıyanlara ödediği emekli promosyalarında yeni kampanyaları devreye aldı. Emekliye verilen promosyon ödemeleri arttı. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların yeni emekli promosyon miktarları!

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İŞ BANKASI

8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası 'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 1.750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 1.875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2 bin TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

YAPI KREDİ

Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar geçerli.

AKBANK

Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar devam ediyor.

ING

1.500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 1.200 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 1.500 lira ve 2 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1.750 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.

TEB

Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor. Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.

FIBABANKA

Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.

DENİZBANK

Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaş alana 850 lira, 2 bin 500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira ödüyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor.

GARANTİ BBVA

1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 1.250 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaşa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerinde maaşa ise 1.750 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 30 Kasım'a kadar emekli maaşını bankaya taşıması için başka emeklileri davet edenler her davet için 250 lira nakit ek promosyon kazanabiliyor.

KUVEYT TÜRK

1.500 liraya kadar emekli aylığı alanlara 750 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında emekli aylığı olanlara 875 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri maaşı bulunanlara ise 1.000 lira promosyon ödemesinde bulunuyor.

QNB FİNANSBANK

Maaşı 1.500 liraya kadar olana 750 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira maaş aralığına 875 lira, maaşı 2 bin 500 liranın üstünde olana da 1.000 lira promosyon veriyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.