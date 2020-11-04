Tüm dünyanın gözü Amerika seçimlerinde. ABD'de başkanlık seçimleri sonucu, seçimin kazananını belirleyecek eyalatler dikkatle izleniyor. Trump'un 'Seçimi kazandık' açıklamasının Bidon tarafında nasıl yankı bulacağı merak ediliyor. Oyların sayılması konusunda yüksek mahkemeye gidileceğinin açıklanması üzerine ABD seçimlerinde gidişatı değiştirip değiştirmeyeceği üzerine senaryolar konuşuluyor. Peki, Hangi Amerika eyaletleri seçimi kazandırır? Amerika seçim sonucu belli oldu mu? Amerika seçimleri sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme üç eyalete kadar düştü. Ülkeyi dört yıl yönetecek başkan Wisconsin, Pensilvanya ve Michigan'daki sonuçlara göre belli olacak. Kesinleşen sonuçlara göre Demokrat aday Biden'ın 213, Başkan Trump'ın 174 delegesi bulunuyor. Trump 18, Biden 16 eyalette seçimin önde tamamladı. Pensilvanya oylarının cuma gününe kadar kesinleşmeyeceği belirtiliyor. Pensilvanya Demokratların seçimi kazanması için kritik öneme sahip.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Trump kameraların karşısına geçti. Başkan Trump, "Pensilvanya'da 690 bin oy fark atmış durumdayız. Kazanamayacaklarını anladılar ve yargıya gidelim dediler. Bu seçimi kazandık. Oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz" dedi.