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Hande Yener'in zor günleri! Dikkat çeken şişlik...
Şarkıcı Hande Yener, önceki gün Nişantaşı Citys'te objektiflere takıldı. Kıyafeti için "Hande Yener tarzı" diyen 48 yaşındaki şarkıcının, yüzündeki şişlik dikkat çekti.
Kulağındaki sağlık sorunu nedeniyle son günlerde zor günler geçirdiğini söyleyen Hande Yener, aracını teslim almadan önce basın mensupların sorularını cevapladı.
Kulağındaki sağlık sorunu nedeniyle son günlerde zor günler geçirdiğini söyleyen Hande Yener, aracını teslim almadan önce basın mensupların sorularını cevapladı.