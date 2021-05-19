ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Hande Yener'in hamam pozu olay oldu!

Hande Yener'in hamam pozu olay oldu!

Hande Yener'in hamam pozu olay oldu! Hande Yener 'Kaç' isimli şarkısına klip çekti. Yener'in klip için verdiği poz dikkat çekti.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.