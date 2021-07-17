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Hande Yener gözyaşları içinde anlattı! 'Meme kanserini atlattım!'
Ünlü şarkıcı Hande Yener, bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği sırrını paylaştı. Cumartesi Sürprizi'nde itirafta bulunan ünlü popçu meme, kanserine yakalandığını ve atlattığını gözyaşları içinde anlattı.
Show TV’de yayınlanan 'Cumartesi Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu’na konuşan Hande Yener (48), artık çok değiştiğini, bu değişimin nedeninin bir yıl önce geçirdiği meme kanseri olduğunu söyledi.