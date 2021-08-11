ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Hande Yener dediğini yaptı: Geceye iki file çorapla hazırlandım

Hande Yener dediğini yaptı: Geceye iki file çorapla hazırlandım

Hande Yener dediğini yaptı: Geceye iki file çorapla hazırlandım Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin'in sunumuyla bir tur gemisinde yapılan törenle sahiplerini buldu. Daha önce sahne kıyafetiyle ilgili eleştirilen ve "daha açık ve cesurunu giyeceğim" açıklamasında bulunan popçu Hande Yener, iddialı kıyafetiyle geceye katılıp, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yener, tören sonrası bekarlığa veda partisi düzenleyen gençlere de sürpriz yaptı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.