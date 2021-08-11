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Hande Yener dediğini yaptı: Geceye iki file çorapla hazırlandım
Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin'in sunumuyla bir tur gemisinde yapılan törenle sahiplerini buldu. Daha önce sahne kıyafetiyle ilgili eleştirilen ve "daha açık ve cesurunu giyeceğim" açıklamasında bulunan popçu Hande Yener, iddialı kıyafetiyle geceye katılıp, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yener, tören sonrası bekarlığa veda partisi düzenleyen gençlere de sürpriz yaptı.