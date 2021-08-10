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Hande Yener cesur tarzıyla dikkat çekti!

Hande Yener cesur tarzıyla dikkat çekti! Hande Yener, dün akşam bir ödül törenine katıldı. Yener, cesur tarzıyla dikkat çekti.
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