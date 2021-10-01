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Hande Yener ayakkabısıyla şaşırttı! 20 bin TL...
Önceki gün Azeri modacı Zara Aida Yeganova'nın yeni koleksiyonu tanıtıldı. Geceye tarzıyla damga vuran Hande Yener “Değişik şeyler yapmayı seviyorum” açıklamasında bulundu. '90-60-90' olduğunu ima eden şarkıcının ayakkabılarının fiyatı dikkat çekti.
Azeri modacı Zara Aida Yeganova'nın yeni koleksiyon tanıtımına Hande Yener, Hakan Akkaya, Berfin Uluman, Korcan Kol, Seçil Gür, Roya, İrada ibrahimova, Haci Nazim, Elchin Jafarov, Rufet Axundov katıldı.
Azeri modacı Zara Aida Yeganova'nın yeni koleksiyon tanıtımına Hande Yener, Hakan Akkaya, Berfin Uluman, Korcan Kol, Seçil Gür, Roya, İrada ibrahimova, Haci Nazim, Elchin Jafarov, Rufet Axundov katıldı.