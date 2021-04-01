Hande Yener: Artık kanla beslenmiyorum!

Sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Şenol İpek’in yaptığı, Ada Demir’in ev sahipliğinde Başkent Ana Sponsorluğu’nda gerçekleşen törende sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Birbirinden ünlü isimlerin ödüllendirildiği geceye Oktay Kaynarca, Hande Yener, Gülben Ergen, Ali Sürmeli, Ahmet Selçuk İlkan, Asli Hünel, Hande Ünsal, Murat Başaran Oya Başar, Safiye Soyman, Nermin Tahmaz Aşçıoğlu gibi çok sayıda isim katıldı.
Artık kanla beslenmiyorum
Hande Yener, gecede ‘en iyi pop kadın’ ile ‘yılın en tarz albümü’ ödülünü aldı. Şarkıcı, ödülünü emekçi kadınlara adadığını söyledi. Yener, yıllar önce Demet Akalın’la polemik yaşadığı günlere atıfta bulundu: “Artık kanla beslenmiyorum. Güzel kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk. Artık öyle bir ruhta değilim. Tamamen sağlıklı yaşama geçtim. Benim hatalarım bile güzel. O zamanlar heyecan ve hırs çok ön plandaydı.”
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