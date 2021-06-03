Hande Subaşı ekrana dönüyor!

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı yeni dizisi ‘Baht Oyunu’, 15 Haziran Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. ‘Baht Oyunu’nun kadrosunda ünlü oyuncu Hande Subaşı’da sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

Zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Hande Subaşı , Nergis Şahin karakteriyle ekrana iddialı bir dönüş yapacak. Başarısız ilişkilerin hüküm sürdüğü ailesindeki yegane mutlu evliliğe sahip karakter olan Nergis, ailesindeki kadınların bahtsızlığını yeğeni Ada’nın da yaşamaması için elinden geleni yapacak.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli’nin oturduğu ‘Baht Oyunu’ ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören, sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelen ‘Baht Oyunu’ Salı akşamlarının vazgeçilmezi olacak.