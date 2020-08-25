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Hande Katipoğlu üstsüz güneşlendi

Hande Katipoğlu üstsüz güneşlendi Oyuncu Hande Katipoğlu'nun Bodrum tatili devam ediyor. 
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