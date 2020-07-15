Hande Fırat kimdir? İşte Gazeteci Hande Fırat ve 15 Temmuz gecesi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme ile hafızalara kazınan Hande Fırat 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında merak edilen isimlerin başında geliyor. Peki, Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında ve nereli? Hande Fırat'ın telefonu nerede? 15 Temmuz gecesi ve Hande Fırat hakkında merak edilenler...

15 Temmuz 2016 akşamı terör örgütü lideri Fethulah Gülen'e bağlı hain subaylar darbe teşebbüsünde 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden biri de Gazeteci Hande Fırat oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında anbean o anları hatırlayan pek çok kişi de Gazeteci Hande Fırat'ı ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı CNNTÜRK canlı yayın bağlantısının detaylarını merak ediyor. Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında ve nereli? Hande Fırat'ın telefonu nerede? 15 Temmuz gecesi ve Hande Fırat hakkında merak edilenler...

HANDE FIRAT KİMDİR?

10 Eylül 1974'te Ankara 'da doğdu. Ankara Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Kanal D ’de yaptığı stajla televizyonculuk hayatı başladı. Sırasıyla Kanal D, NTV ve BRT‘de çalıştı. 1999 yılının Kasım ayında da Başbakanlık Muhabiri olarak CNN TÜRK'te başladı. Fırat, CNN TÜRK Ankara Haber Müdürü görevinin ardından, 2011 yılında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi görevine getirildi. 2014 yılında ise Kanal D’nin de Ankara Temsilciliğine getirilerek, Doğan TV Ankara Temsilciliğine atandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme ile Altın Kelebek Ödüllerinde ''Yılın Medya Olayı'' ödülünü aldı. 5 Aralık 2017'de iş adamı Murat Özvardar ile evlendi. CNN Türk'te görevine devam ediyor.

15 TEMMUZ GECESİNDE HANDE FIRAT'IN ROLÜ

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a FaceTime üzerinden canlı yayınla bağlanan CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, bu yayınla tarihe geçti.

Darbe gecesi sokaklarda askerleri gören vatandaşlar neler olduğunu anlamaya çalışırken, tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nerede olduğunu öğrenmek istiyor ve açıklama yapacağı anı bekliyordu. Erdoğan’ın konuşması, halkın nasıl bir tepki ortaya koyacağını ve Türkiye’nin kaderini de belirleyecekti. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı’nın özel kalem müdürü Hasan Doğan’a ulaşan CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Erdoğan’ın CNN Türk’e konuşması için ısrar etti. Hasan Doğan ’ın “Beyefendiye bir sorayım” cevabının ardından Fırat’ın telefonu tekrar çaldı. Ve Türkiye siyasi tarihine geçen o açıklama, FaceTime üzerinden gerçekleştirilmiş oldu.

Canlı yayına kısa bir süre sonra bağlanan Erdoğan, 'Milletimizi sokaklara davet ediyorum' çağrısı yaptı.

Zor şartlar altında yapılan canlı yayın bağlantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

“Şu anda bu milletin imkânlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak, gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Yapmış oldukları işgali de çok kısa sürede ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Bu arada milletime de bir çağrı yapıyorum, oda şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar”

Hande Fırat’ın, “Genelkurmay Başkanının bazı komutanlarla birlikte rehin tutulduğuna yönelik iddialar bulunuyor. Anadolu Ajansı da geçmişti. Bu konuda bilginiz var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bu tür haberleri ben de duydum ama şu anda ne denli sağlıklıdır onu tabi tam bilemiyoruz. Biliyorsunuz bu tür olayların olduğu zamanlarda hava iyice bulanık olur. Şu anda da böyle bir bulanık hava söz konusudur ve bu havayı bulanık hale getirenler bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim.” şeklinde cevap verdi.

Herkesin bilgi almak için çabaladığı o ortamda soru sormayı sürdüren Hande Fırat, “Sayın Cumhurbaşkanım halkı demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorsunuz. Meydanlara çağırıyorsunuz, bu çağrınızı biz de buradan tekrarlıyoruz. Bu darbe girişimi bastırılıp, buna kalkışanlar adalet önünde hesap verebilecek mi?" şeklinde bir soru daha iletti. Bu soru üzerine Erdoğan, "Kesinlikle bunun bedelini yargı önünde çok ağır ödeyeceklerdir ve bu şu anda demokrasiye inanların işini de kolaylaştıracaktır ama onlara da bunun bedelini çok ağır ödettirecektir.”

Bazı yerlere ateş açıldığı ve herkesin çok tedirgin olduğunun belirtilmesi üzerine Erdoğan, "Şimdi siz nasıl stüdyonuza geldiyseniz, Sayın (Abdülkadir) Selvi nasıl stüdyosuna geldiyse, ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum: Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verelim. Ben de Cumhurbaşkanı olarak meydana geliyorum.”

“Sayın Cumhurbaşkanım sizden halkımızın bir talebi var. Tekrar halkımıza çağrınızı tekrarlar mısınız? Darbeciler başarılı olacak mı? Halk bunu soruyor" sorusu üzerine de Erdoğan, "Kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç. Bunlar çok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.”

Büyük ses getiren canlı yayından sonra Hande Fırat’a sadece Türkiye'den değil birçok Arap ülkesinden yüzlerce mesaj geldi. Tebriklerin yanı sıra, Fırat’ın canlı yayında kullandığı telefonu satın almak için ciddi para teklifleri dahi yapıldı. Hande Fırat'ın telefonu 15 Temmuz Müzesi'nde sergileniyor.