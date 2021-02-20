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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le ilgili şok iddia! Birlikte...
Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Erçel ve Bürsin'in, bir süredir birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü. Aynı evden çıkarken görüntü vermemek için çabalayan ikili, ilişki iddiaları karşısında yanıtsız kaldı.
Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir aşk iddiaları ile gündemi meşgul ediyordu. Rol aldıkları dizide yakınlaştıkları konuşulan ikili, iddiaları güçlendirecek görüntüyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.