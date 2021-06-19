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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesi olay oldu!
'Sen Çal Kapımı' dizisinin 18 Haziran Cuma günü yayınlanan 41'nci bölümüne, öpüşme sahnesi damga vurdu. Dizide yıllardır birbirinden ayrı olan 'Eda' (Hande Erçel) ve 'Serkan' (Kerem Bürsin), tartışırken bir anda öpüşmeye başladı.
Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı 'Sen Çal Kapımı', kısa süre önce sezon finali vermişti. FOX'ta yayınlanan dizi, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.