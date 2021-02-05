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Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili şok iddia!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili şok iddia! Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili ortaya atılan iddia şaşırttı. 
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