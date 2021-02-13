ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Hande Erçel ünlüleri harekete geçirdi! Seren Serengil'den 10'ar bin TL'lik dava

Hande Erçel ünlüleri harekete geçirdi! Seren Serengil'den 10'ar bin TL'lik dava

Oyuncu Hande Erçel'in kendisine 'bazlama surat' diyen sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'tan 2 bin TL tazminat kazanması, ünlüleri harekete geçirdi.

Hande Erçel ünlüleri harekete geçirdi! Seren Serengil'den 10'ar bin TL'lik dava Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında fiziksel özelliklerini aşağıladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suçlu bulunan Kılınç, 27 yaşındaki oyuncuya 2 bin 180 TL ödeyecek.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.