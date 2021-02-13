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Hande Erçel ünlüleri harekete geçirdi! Seren Serengil'den 10'ar bin TL'lik dava
Oyuncu Hande Erçel'in kendisine 'bazlama surat' diyen sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'tan 2 bin TL tazminat kazanması, ünlüleri harekete geçirdi.
Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında fiziksel özelliklerini aşağıladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suçlu bulunan Kılınç, 27 yaşındaki oyuncuya 2 bin 180 TL ödeyecek.