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Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığının sebebi ortaya çıktı

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. Çiftin neden ayrıldığı merak konusu olurken, sebebin 'bebek' olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı.

Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığının sebebi ortaya çıktı Aşkları kısa bir ayrılık dönemine rağmen üç yıldır süren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, haziran sonunda ilişkilerini noktaladıklarını açıklamıştı. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; yeni bir diziye başlayan 26 yaşındaki Hande Erçel, anne olmanın kariyerine olumsuz etki yapabileceğini düşünüyor.
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