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Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığının sebebi ortaya çıktı
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. Çiftin neden ayrıldığı merak konusu olurken, sebebin 'bebek' olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı.
Aşkları kısa bir ayrılık dönemine rağmen üç yıldır süren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, haziran sonunda ilişkilerini noktaladıklarını açıklamıştı. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; yeni bir diziye başlayan 26 yaşındaki Hande Erçel, anne olmanın kariyerine olumsuz etki yapabileceğini düşünüyor.