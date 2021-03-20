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Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası! Murat Can Akdoğan sorusuna...
Hande Erçel'in uzun zamandır adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Ardından bomba bir iddia ortaya atıldı. Hande Erçel'in, Murat Can Akdoğan ile bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı konuşuluyor. Hande Erçel'e magazin gündeminde ilk sırada yer alan bu iddia soruldu.
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra uzun zamandır rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel'in, yaklaşık bir aydır Murat Akdoğan ile birlikte olduğu iddia edilmişti.