ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Serenay Sarıkaya out, Hande Erçel in!

Serenay Sarıkaya out, Hande Erçel in!

Serenay Sarıkaya out, Hande Erçel in! Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 2019 yılında sona eren birliktelikleri, ünlü oyuncuların ortak çevresi arasında da sıkıntıya neden olmuştu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.