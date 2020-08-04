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Hande Erçel'in tişörtü olay yarattı!

Hande Erçel'in tişörtü olay yarattı! Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’i tatil yaptığı Bodrum’da ziyaret etti.
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