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Hande Erçel'in hukuk savaşı sürüyor

24 Kasım 2020 Salı - 16:13 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 16:13

Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a açtığı hukuk savaşına devam ediyor.


Hande Erçel, savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde, Lütfü Alp Kılınç’ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istedi. Savcı, eylemin zincirleme şekilde alenen hakaret suçu kapsamında değerlendirerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.
 
Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü oyuncunun avukatı Nail Gönenli, davanın seyri hakkında şu bilgiyi verdi:
“Şahıs, müvekkilime aynı hakareti birçok kez üst üste yapmıştır ve bu yüzden zincirleme hakaret suçundan ceza davası devam ediyor. Manevi tazminat davamız da sürüyor."

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