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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in görüntüsü gündem oldu!
Rol aldıkları diziye başladıkları ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, soluğu Maldivler'de aldığı öne sürüldü. Dizi biter bitmez birlikte tatile çıktıkları söylenen ikilinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
'Sen Çal Kapımı' adlı dizide başrolleri paylaşan ve adları sürekli aşk iddialarına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
'Sen Çal Kapımı' adlı dizide başrolleri paylaşan ve adları sürekli aşk iddialarına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.