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Hande Erçel'i güldüren soru! Kerem'in kasları...
'Sen Çal Kapımı' dizisindeki meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketinde yaptığı toplantıdan çıkarken görüntülendi. Bürsin'in kaslarıyla ilgili sorulan soru, Erçel'i kahkaya boğdu.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketinde toplantı yaptı. Birkaç saat sonra çıkış yapan Erçel'in, keyifli halleri ve şık giyimi dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketinde toplantı yaptı. Birkaç saat sonra çıkış yapan Erçel'in, keyifli halleri ve şık giyimi dikkat çekti.