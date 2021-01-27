Hande Erçel hayranlarını korkuttu

Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.
HAYRANLARI RAHAT NEFES ALDI
Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" notuyla Instagram story'sinden paylaşım yapan Erçel, sevenlerinin yüreğine su serpti.