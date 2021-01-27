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Hande Erçel hayranlarını korkuttu

27 Ocak 2021 Çarşamba - 9:25 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 9:25

'Sen Çal Kapımı' adlı dizide 'Eda' karakterine hayat veren Hande Erçel, paylaştığı son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan oyuncu, hayranlarından gelen mesajlar üzerine sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.


Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.
 
 
HAYRANLARI RAHAT NEFES ALDI
 
Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" notuyla Instagram story'sinden paylaşım yapan Erçel, sevenlerinin yüreğine su serpti.
 

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