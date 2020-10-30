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Hande Erçel fiyatı ikiye katladı! 1,5 milyon TL'lik imza...

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile çıktığı aşk yolunda aradığı mutluluğu bulamayan Hande Erçel, kariyerinde büyük bir ivme yakaladı. Bir giyim markasının reklam yüzü olan oyuncu, 800 bin TL olan ücretini ikiye katlayarak 1.5 milyon TL kazandı.

Hande Erçel fiyatı ikiye katladı! 1,5 milyon TL'lik imza... Geçtiğimiz yaz sürpriz bir şekilde Mustafa Dalkılıç ile ilişkisini noktalayan Hande Erçel'e, ayrılık sonrası dizi ve reklam teklifleri yağmaya başladı.
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