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Hande Erçel’e mahkemeden kötü haber!
Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada kendisinin fotoğrafını 'Bazlama surat' notuyla takipçileri ile paylaşan sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'a 15 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Hande Erçel'e mahkemeden kötü haber geldi.
Hürriyet'in haberine göre; Hande Erçel, sosyal medya fenomeni Lütfi Alp Kılınç’ın geçen yıl sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp “Bazlama surat” diye yorum yapması üzerine hukuk savaşı başlattı.