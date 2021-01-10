Hande Erçel'e dudak uçuklatan reklam teklifi!

Sözlü olarak anlaşan Erçel ve Signal, imza atmak için tekrar bir araya gelecek. Oyuncuyla daha önce 800 bin TL’ye reklam anlaşması yapan bir tekstil markası da, ‘satışları ve bilinirliği artırdığı’ gerekçesiyle, Erçel’le yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Firmanın bu defa 1 milyon TL teklif edeceği iddia edildi.

"ARKADAŞ OLARAK AYRILDIK"

Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam set çıkışı Kavacık 'ta yapılan polis çevirmesine takıldı. Burada gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" diyerek, muhabirlere takıldı. Erçel, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın kendisini sosyal medyada takipten çıkması hakkında konuştu. Erçel, "Arkadaş olarak ayrıldık" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, yaklaşık altı ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

ESKİ AŞKINI SİLDİ

Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.

"ARKADAŞIZ"

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu, bu konuyla ilgili de "Çok iyi arkadaşız" dedi.