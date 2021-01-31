Hande Erçel'e benzemek istedi! Modacı Şule Cooper’ın başına gelmeyen kalmadı

Cooper, dişlerini düzelttirmek için başka doktorlara başvurdu ancak o doktorlar da dişlerin düzelebilmesi için en az bir yıl gerektiğini söylediler. Yemek yiyemeyen ve konuşmakta zorluk çeken Cooper, doktor hakkında “bilinçli taksirle yaralama” suçundan suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet dilekçesi

Şikâyetçi Şule Cooper, avukatı Yunus Tekeş aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, 26 Kasım 2020 tarihinde 45 yaşındaki modacı Şule Cooper’ın sosyal medya ve TV’de bilinirliliği olan diş doktoru Ç.K. ile anlaştığı belirtildi. Dilekçede, “Müvekkil Şule Cooper yaklaşık 20 senedir İngiltere ’de yaşamakta olup fenomen bir moda ikonudur. Birden çok takipçisi bulunan müvekkilin dış görünüşü kendisi ve takipçileri açısından çok önemlidir. Müvekkil Türkiye’deki hekimlere daha çok güvenmesi sebebiyle dişlerini Türkiye’de yaptırma kararı almıştır.

Müvekkil yapılan muayene esnasında ön üst dört dişinde kompozit lamine uygulaması olduğunu diğer dişlerinden memnun olduğunu, oyuncu Hande Erçel’in diş modelini çok beğendiğini ve kendisinden aynısını yapabilecekse işlemlere başlamasını istemiştir. Şüpheli Doktor Ç.K. ise müvekkile ‘Gülüşlerin mimarı karşınızda’ diyerek yapabileceğini söylemiştir” denildi.

‘Bu ne hadsizliktir’

Cooper’ın 13 Ekim’de Dr. Ç.K’nın kliniğine gittiği belirtilerek, “Şüpheli tarafından müvekkile ısrarla altı dişe uygulama yapılması gerektiği aksi halde sonuç alınamayacağı vurgulanmıştır. Müvekkilin iki adet sağlam olan köpek dişi de doktor tarafından kesilmiştir” denildi. Dilekçede, Cooper’ın ön iki dişinde orta hattı kayıklığı bulunması sebebiyle dişlerinin kağıt kadar ince olan arayüz zımparasıyla düzeltilmesi önerisinde bulunduğu, bunun üzerine şüpheli doktor ‘Siz bana işimi mi öğretiyorsunuz, bu ne hadsizlik’ diyerek hakaretlerde bulunmaya başladığı anlatıldı.

Şüpheli doktorun daha sonra “İş böyle yapılır” diyerek kasıtlı olarak motorlu kesici aletlerden en kalın olan frez ile ön iki dişin arasını yaklaşık üç milimetre geri gelmeyecek şekilde keserek hastasının dişlerine kasıtlı olarak zarar verdiği ifade edildi.

‘Çüş artık’ demiş!

Dilekçede Cooper’ın yapılan porselen dişlerinin Hande Erçel’in dişleri ile alakası olmadığını söylemesi üzerine Dr. Ç.K’nın Cooper’a “Çüş artık, yavaş olun. İşte iş bu kadar oluyor. Ne yapayım, siz zaten diş modeli sırf genç olduğu için o diş modelini istiyorsunuz. Sizin yaşınız bu modele uygun mu, bir bakın” dediği belirtildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Müvekkil ‘Bu yapılan uygulamanın benim istediğimle alakası yoktur’ deyince şüpheli Ç.K ses tonunu yükselterek ‘Dişlerinizi yapmıyorum, nereye giderseniz gidin. Benim çalışanlarım acıktı. Hadi herkes yemeğe gidiyor. Siz de gidin, nerede dişinizi yaptırırsanız yaptırın’ diyerek müvekkili kliniğinden kovmuş ve tedaviyi yarım bırakmıştır. Diş doktoru ve çalışanlarının meslekte acemilik ve tecrübesizlikten kaynaklanan operasyonları sonucunda müvekkil cismen ezaya uğramış ve sağlığı zarar görmüştür.”

Düzelmesi en az bir yılı bulacak

Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca şöyle denildi: “Müvekkilin bu işlemler için ödemiş olduğu ücret 4 bin 600 Euro’dur. Müvekkil uzun süre çok acı çekmiş, yemek yiyememiş, yüzü şişmiş, çehresi bozulmuş ve eski haline getirilmesi için başka diş hekimlerince yeni ve başka operasyonlara ihtiyaç olduğu, bu tedavinin en az bir yıl süreceği kendisine bildirilmiştir. Müvekkil halen sağlığına kavuşmamıştır. Yemek yeme ve konuşmada sorunlar yaşamaktadır.”

Dilekçede, şüpheliler Dr. Ç.K ve diş teknisyeni E. isimli çalışanın “bilinçli taksirle yaralama” suçundan haklarında dava açılması talep edildi. (Milliyet)