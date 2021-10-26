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Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e sürpriz! ‘Birbirimizi çok özledik’
Kerem Bürsin, bir TV programına katılmak için gittiği İtalya ve bir moda şovunun davetlisi olarak gittiği İspanya seyahati sonrası Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ünlü oyuncuya, sevgilisi Hande Erçel sürpriz yaptı.
Bir süredir görüşmediği sevgilisi Hande Erçel'i havalimanında karşısında gören Kerem Bürsin, "Hande'nin geleceğini hiç beklemiyordum" açıklamasını yaptı.