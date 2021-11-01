Gazetevatan.com » Magazin » Hande Erçel'den Kerem Bürsin açıklaması
Hande Erçel'den Kerem Bürsin açıklaması
Şimdilerde arakdaşlarıyla New York'ta olan Hande Erçel, bilinmeyenlerini anlattı. Annesinin ilham kaynağı olduğunu söyleyen güzel oyuncu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin'le ilgili de konuştu.
Son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Hande Erçel, InStyle Dergisi'ne kendisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Hayattaki ilham kaynağının kanserle mücadele eden ve 2019'da vefat eden annesi Aylin Erçel'in olduğunu söyledi.