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Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım!
Hande Erçel, Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2019 yılında hayata veda eden annesi Aylin Erçel'i andı. Takipçilerini duygulandıran Erçel, ablası Gamze Erçel ve annesi ile yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında yaşamını yitirmişti. 27 yaşındaki Erçel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulundu.