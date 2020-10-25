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Hande Erçel'den duygulandıran mesaj!

Hande Erçel'den duygulandıran mesaj! Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara dönen ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hande Erçel, son paylaşımıyla hayranlarını duygulandırdı.
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