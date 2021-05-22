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Hande Erçel balkonda ev halini paylaştı! Beğeni yağdı
Hande Erçel, Türkiye’de en yüksek sosyal medya takipçisine sahip ünlü isimlerden biri olarak yer alıyor. Ev halini takipçileriyle paylaşan Erçel’in gönderisini, başta sevgilisi Kerem Bürsin olmak üzere 2 buçuk milyona yakın kişi beğendi.
'Sen Çal Kapımı' dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde uzun zamandır yalanladıkları ilişkilerini ilan etmişlerdi.