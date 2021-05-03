Hande Doğandemir: Güle güle korona

Geçtiğimiz aylarda detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir'in koronavirüse yakalandığı, sonra da hastalığı atlattığı öğrenildi. Karantina süreci bittikten sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını yayınlayan Doğandemir, "Güle güle Covid" ifadelerini kullandı.
"KENDİNİZE DİKKAT EDİN"
35 yaşındaki oyuncu, takipçilerinden gelen, "Geçmiş olsun" mesajlarına da Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Hande Doğandemir, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler. Lütfen kendinize dikkat edin" dedi.
İMAJ DEĞİŞTİRMİŞTİ
Öte yandan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz haftalarda imaj değişikliğine gitmişti. Saçlarını kestiren Doğandemir'in kilo verdiği görülmüştü.