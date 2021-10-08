Hande Doğandemir'den aşk açıklaması!

'Küvetteki Gelinler' oyununun prömiyerine katılan ünlülerden biri de Hande Doğandemir oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, Yağız Can Konyalı aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu.

Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu, Tatbikat Sahnesi yapımı 'Küvetteki Gelinler' oyununun Türkiye prömiyeri ünlü davetlilerin katılımıyla önceki akşam Fişekhane’de yapıldı. Oyunu izlemeye gelenler arasında Hande Doğandemir de vardı.

"ÇEKİMLER BİTTİ"

Hande Doğandemir, 'Daha İyi Bir Yarın'ın çekimleri bitti. Onu merakla bekliyorum henüz izleme fırsatı bulamadık. İzleyiciyle beraber izleyeceğiz artık" diye konuştu.

YAĞIZ CAN KONYALI İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Kerem Bürsin'le başrolü paylaştığı 'Güneşi Beklerken' dizisi ile yıldızı parlayan, son olarak 'Hükümsüz' adlı yapımda rol alan Doğandemir, meslektaşı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadıkları iddialarına yanıt verdi.

Doğandemir, konuyla ilgili; "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda Doğandemir (35) ile Konyalı'nın (29) 'Daha İyi Bir Yarın' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladıkları iddia edilmiş; çiftin aşklarını herkesten gizlediği öne sürülmüştü.