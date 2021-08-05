Hande Doğandemir: Aşkı bir ihtiyaç olarak görmüyorum

“Başta mesafeli ve soğuk dursam da tanıdıkça hiç öyle olmadığımı söylerler” diyen Hande Doğandemir , “Sanırım bu özellik Ankaralı olmaktan geliyor. Kontrollü, planlı ve adaletli olmaya çalışıyorum ama genelde neşeli ve eğlenceliyimdir. Hiçbir zaman hırslı biri olamadım ama inandığım şeyin arkasından sonuna kadar giderim” açıklamasında bulundu.

"YAPTIM BİR DELİLİK"

Yaptığı imaj değişikliği hakkında konuşan güzel oyuncu, "Uzun süre, uzun saç kullanınca ve her projede öyle görününce bir imaj değişikliği yapmaya karar verdim. Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik. Hem çok sevdim hem de çok güzel tepkiler aldım. Zaten yeni imajım, 'Hükümsüz' ve son filmim 'Daha İyi Bir Yarın’da karakterlerim için çok uygun oldu. Onlar bittikten sonra tekrar uzatmaya başlayabilirim” dedi.

"AŞKI BİR İHTİYAÇ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Doğandemir, "Aşk sizin için ne ifade ediyor?" sorusunu, "Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum ve bir ihtiyaç olarak da görmüyorum. Hayatın bir parçası aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem. Birçok şeye karşı olan tutkumuz, benim için bu da hayatın bir parçası” şeklinde cevapladı.