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Hande'den Kerem'in kaslarına yorum!

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:22 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 9:25

'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaşan Kerem Bursin ile Hande Erçel, son derece uyumlu bir ikili oldu. Sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle etkileşimde olan ikiliden Kerem Bürsin kaslarını sergilediği bir paylaşımda bulundu. Bu kareye Erçel ise tepkisiz kalmadı.


'Sen Çal Kapımı' adlı dizide oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Dizideki performansları ve uyumlarıyla kendilerinden söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya üzerinden de bu uyumu gösterdikleri paylaşımlarda bulunuyor.
 
Özellikle dizi çekimi sırasında yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan ikiliden Kerem Bürsin, spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı ve kaslarını ortaya çıkardı.
 
 
HANDE TEPKİSİZ KALMADI
 
Bürsin’in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken yapılan yorumlar arasında Hande Erçel’in de bulunması dikkat çekti. Erçel dizideki partnerinin bu karesine emojilerden oluşan bir yorumda bulundu.
 

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