Hande'den Kerem'in kaslarına yorum!

'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaşan Kerem Bursin ile Hande Erçel, son derece uyumlu bir ikili oldu. Sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle etkileşimde olan ikiliden Kerem Bürsin kaslarını sergilediği bir paylaşımda bulundu. Bu kareye Erçel ise tepkisiz kalmadı.

