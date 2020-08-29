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Hande Ataizi takipçisinin yaptığı yoruma tepkisiz kalmadı

Oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabından yaz tatiline dair paylaşımlar yapmaya devam ederken, zaman zaman olumsuz yorumlar da alıyor. Ataizi, son olarak bikinili karesine gelen "Kolay yoldan ünlü olmak için sizin gibi soyunmalı mıyım?" diyen takipçisine cevap verdi.

Hande Ataizi takipçisinin yaptığı yoruma tepkisiz kalmadı Karantina dönemini sevgilisiyle birlikte geçiren ve o dönem pek sesi çıkmayan Hande Ataizi, normalleşme süreci sonrasında objektiflerin karşısına geçmişti.
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