Hande Ataizi’den evlilik açıklaması!

Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, "Biz zaten bir aile olduk. O yüzden düğün ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, o zaman olacak" dedi.

Geçen yıl nikah masasına oturması beklenen Hande Ataizi , araya pandemi girince evlenemedi. Düğünü ertelenen Ataizi, evliliğin ikinci planda olduğunu söyledi.

Hande Ataizi bugüne dek iki kez evlendi. 2004'te Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş, ertesi gün ayrılmıştı. 2012-2018 yılları arasında da oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey ile evli kaldı.1.5 yıl önce spor salonunda tanıştığı Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi geçen yıl mayısta gelin olmayı planlıyordu.Fransa-Marsilya'da yüzükleri takacaklardı. Ama araya pandemi girdi.

Düğünü yaza kaydırmışlardı ancak Ataizi bu kez de "Pandemide evlenmek anlamsız" açıklamasını yapmıştı.Geçtiğimiz aylarda 2021'de evlenme beklentisi içinde olduğunu söyleyen Hande Ataizi bir türlü nikah masasına oturamadı.

'BİZ ZATEN BİR AİLEYİZ'

Hande Ataizi, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, "Biz zaten bir aile olduk. O yüzden düğün ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, o zaman olacak" dedi.