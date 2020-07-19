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Hande Ataizi'den balkon pozu!

19 Temmuz 2020 Pazar - 10:23 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 10:23

Hande Ataizi, yazlığının balkonunda tatil pozu verdi. 'Bodrum' etiketiyle paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.


Hande Ataizi, Bodrum'daki yazlığının balkonunda tatil pozu verdi.
 
Düğün öncesinde tatile çıkan Ataizi, bikinili pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
 
46 yaşındaki Hande Ataizi’nin 'Bodrum' etiketiyle paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.
 
 

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Hande Ataizi balkon poz
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