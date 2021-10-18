Hamster Coin nedir? Elon Musk duyurduğu Hamster Coin nasıl ve nereden alınır, ne kadar, kaç TL?

Dogecoin, sonrası Elon Musk bu kez de Hamster Coin ile ilgili bir tweet attı. Musk, bu gece bazı kripto borsalarında listelenecek olan Hamster Coin'i duyurdu. Musk'ın paylaşımının şu an 0,00000012 TL değerinde olan kripto para birimini nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Söz konusu paylaşımın ardından Peki Hamster Coin nedir, nasıl ve nereden alınır? Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

Meme coinlerin atası olarak kabul edilen Dogecoin’in artmasını sağlayan Elon Musk bu kez farklı bir kripto para duyurusu yaptı. Elon Musk bu gece bazı kripto borsalarında listelenecek olan Hamster Coin'i sosyal medyadan duyurdu. Peki Hamster Coin nedir, nasıl alınır? Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

HAMSTER COİN NEDİR?

Hamster token, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi. CoinMarketCap üzerinde Eylül 2021 tarihinden itibaren yer almaya başladı.

HAMSTER COİN NE KADAR, KAÇ TL?

Hamster Coin şu anda $ 0.0000001175 seviyesinde ilerliyor. Coin, son olarak yüzde 45,80 değer kazandı. Türk Lirası olarak ise Hamster Coin 0,00000012 Türk Lirası değerine sahip.