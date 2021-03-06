Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı

Balıkçı Doğukan Yılmaz, hamsi avının azalmasının ardından mezgidin daha çok tüketilir hale geldiğini söyleyerek "Hamsinin kaçmasıyla mezgit çok tüketilir hale geldi hatta yok satıyoruz. Mezgit dışında barbun balığımızda ucuz olmasından kaynaklı olarak vatandaşlarımız tarafından çok tüketilir hale gelmiş durumda. Diğer balıklardan da beklemediğimiz şekilde çinekop balığı geri döndü ve sarıkanat, lüfer gibi balıkların yanında tezgahtaki yerini alarak yüzümüzü güldürdü. Hamsinin az olmasının sebebi ise gelen yasaklarla birlikte geçen sürede balığın kaçmasından kaynaklı oldu. Mezgit balığı bol olduğu için hamsinin yerini aratmadan yokluğunu rahatlıkla doldurdu. Ayrıca mezgit balığı taze ve yumurtalı olduğu için vatandaşlarımız tarafından da yoğun ilgi gördü. Mezgit balığının kolay pişirilmesi ve her yaş grubu tarafından sevilerek tüketiliyor olması sebebiyle çokça tüketilir konuma geldi” dedi.

Karadeniz'de şu an hamsinin çok fazla bulunmadığını söyleyen balıkçı Emirhan İlhan “Havalar soğuduğu için balık satışlarında da bur artış var. Satışlarda son durum mezgit, barbun ve sarıkanat üzerinden yoğun olarak devam ediyor ve vatandaşlarımız bu balıklara yönelmiş durumda. Sarıkanadın fiyatı diğer balıklara nazaran yüksek olduğu için mezgit ve barbun tezgahta başı çekiyor. Vatandaşlarımız soğuk olduğu dönemlerde balığın çok çıktığını biliyor ama bu sezonda havalar beklediğimizden geç soğuduğu içinde bu sene denizden beklediğimiz kadar bir balık çıkmadı. Son dönemde yaşanan bu duruma müşterilerimiz, 'Havalar soğudu balık mı yok fiyatlar neden düşmüyor' diye soruyorlar. Biz balıkçıklarda vatandaşa kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz bazen anlıyorlar bazen anlamıyorlar. Havaların soğuması balığı lezzetlendirdi ama geç soğuduğu içinde bolluk durumunu fazla etkilemedi” şeklinde konuştu.