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Hamsinin kilosu 25 liradan tezgahlarda!

AA |  17 Ocak 2021 Pazar - 15:56 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 15:58

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avına yönelik kısıtlamanın 10 gün daha uzatılmasının ardından Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor.


Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçılar, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma  kısıtlamasında market ve fırınlar gibi satışlarını sürdürebiliyor.
 
Sadece iki balıkçının tezgah açtığı bölgede, başta hamsi olmak üzere  mezgit, istavrit, sargan ve tirsi gibi balık türleri satışa sunuldu.
 
Hafta başında kilogramı 10-15 liradan satılan hamsinin fiyatı, 20-25  liraya yükseldi.
 
 Balıkçılar, Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Boğazı'nın tamamı ile  Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan  sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracıyla ticari hamsi avcılığının  durdurulmasına ilişkin süreyi 28 Ocak'a kadar uzatmasını olumlu karşıladı.
 
Balıkçılardan Cem Yazıcı, AA muhabirine, balık yemek isteyen  vatandaşlar için tezgahını açtığı ancak satışlarda normal günlerdeki yoğunluğun  yaşanmadığını söyledi.
 
Karadeniz'deki hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulmasının  fiyatları artırdığını belirten Yazıcı, "Hamsinin fiyatı 20-25 lira arasında  değişiyor. Şu an tezgahlarda yer alan tirsinin fiyatı 25, istavrit ve mezgitin  30, sarganın da 35 lira." dedi.
 
  Yazıcı, Tarım ve Orman Bakanlığının kararının yerinde bir karar  olduğunu kaydederek, "Hamsiden dolayı bir av yasağı başladı. Biz bunu gayet iyi  karşılıyoruz. Hatta bu yasağın biraz daha uzamasını istiyoruz. Hamsi tezgahlarda  yok denecek kadar az. Bu yasağı hamsinin irileşmesi için yaptılar. Bu sayede  irileşeceğini de tahmin ediyorum. Hatta nisanda başlayacak av yasağını biraz daha  öne çekerlerse daha iyi olur." ifadelerini kullandı.
 
  
 
 
 

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